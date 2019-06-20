460 bin bakaya ve asker kaçağı için yeni formül

TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri sürdürülen 'Asker Alma Kanunu'nun bazı maddelerinde değişiklik yapılacak.

Yaklaşık 460 bin bakaya ve asker kaçağının, bedelli askerlikten bir kere yararlanmaları için yeni formül üzerinde Meclis'te anlaşıldı. Buna göre, teklife geçici madde eklenecek. Bakaya ve asker kaçaklarının, belirlenecek tarihte bedelli karşılığı olan parayı yatırmaları halinde, kuraya girmeden bedelli askerlikten yararlanmaları sağlanacak. Değişikliğin, görüşmelerine devam edilen yasa teklifine geçici madde olarak eklenmesi öngörülüyor.

İDARİ PARA CEZALARINA AF

Bakaya ve yoklama kaçakları için verilen idari para cezalarının da bir kere affedilmesi öngörülüyor. Askerliğini yapmış olanları kapsayacak af düzenlemesinin de Genel Kurul'da görüşmeleri sürdürülen kanuna, geçici maddeyle eklenmesi üzerinde iktidar ve muhalefet parti gruplarının anlaştığı belirtildi.

Kaynak: DHA