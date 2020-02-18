43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyon(3)
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43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyon(3)

98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDIFETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

18.02.2020 07:56 | Son Güncelleme: 18.02.2020 07:56
43 İlde eş zamanlı FETÖ/PDY operasyon(3)

98 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

FETHULLAHÇI Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında,  İzmir merkezli 43 ilde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki kripto yapılanmasına yönelik 101'i muvazzaf, 157 şüpheli için gözaltı kararı verildi. İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Organize ve Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı operasyon operasyonda 98 şüpheli gözaltına alındı. 


Kaynak: DHA
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