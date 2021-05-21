35 çeşit boyoz üretiyor

İzmirli boyoz ustası Burhan Orhan, 35 çeşit ürettiği boyozlarla dikkat çekiyor.

İzmirli boyoz ustası Burhan Orhan, 35 çeşit ürettiği boyozlarla dikkat çekiyor. Orhan'ın en favori çeşitleri ise mantı usulü servis edilen "mantı boyoz" ile küçük boyutlarda ve daha az yağlı olan "cips boyoz".

İzmirli boyoz ustası ve İzmir Boyoz ve Börek Sanatkarları Federasyonu Kurucu Başkanı Burhan Orhan, çeşit çeşit boyoz üretiyor. Yumurtalıdan tahinli-pudra şekerliye; kaymaklı-tarçınlıdan helvalıya; fıstıklıdan çemenliye kadar tam 35 çeşit boyoz üreten Orhan, en fazla rağbet gören çeşitlerin ise "mantı boyoz" ve "cips boyoz" olduğunu söyledi. Mantı boyozu, tıpkı mantı gibi yoğurt ve sos ile servis eden Orhan, cips boyozu ise daha küçük boyutlarda ve daha az yağlı yapıyor.

"SADE BOYOZUN USULÜNÜ BOZMUYORUZ"

Boyoz ustası Burhan Orhan, "İzmir'deki işletmemde, boyozun farklı çeşitlerini müşterilerimize sunuyoruz. 35 çeşit boyozun çalışmasını yapıp ürettik ancak pandemi nedeniyle işler düştüğü için şimdilik 20 çeşit boyoz yapıp satıyoruz. Her çeşidin ayrı müdavimi olan müşteri var. En çok ilgi gören çeşidimiz mantı boyozumuz. Bu ürün üzerine çok çalıştık. İçinde özel harcı ile kıyma bulunuyor. Normal boyuttan daha küçük olan boyoza mantıda olduğu gibi yoğurt ve sos döküyoruz. Ayrıca sade boyozun daha küçüğü ve daha az yağlısı olan cips boyozumuz da ilgi görüyor. Yumurta ve boyoz, birbirine çok yakışır. Biz de bu iki lezzeti birbirinden ayırmaya kıyamadık ve boyozun içine yumurtayı gömdük. Tahinli-pudra şekerli, zeytinli-kaşarlı, çemenli, marmelatlı, fıstıklı, kaymaklı-tarçınlı, helvalı gibi çeşitlerimiz var. Çikolatalı boyozumuz ise İzmir bombasına rakip olacak bir ürün. Sade boyozdan vazgeçmeyen müşterilerimiz de var ama biz sade boyozun usulünü bozmadan çeşit üretiyoruz. Federasyon olarak Boyoz 35 projesi geliştirdik ve bu ürünleri tasarladık fakat boyoz çeşitlerini şimdilik sadece kendi işletmemde satıyorum. İlerleyen zamanlarda da İzmir dışına yayılacağız" dedi.

(Ceren Atmaca - Halil Karahan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı