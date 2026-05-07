Sahte yatırım uygulamasıyla milyonluk vurguna 8 tutuklama

Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, kendilerini yatırım firması yöneticisi olarak tanıtan şüphelilerin, vatandaşları sahte uygulamalar üzerinden dolandırarak milyonlarca lirayı paravan şirket hesapları ve kripto borsaları aracılığıyla yurt dışına aktardığı tespit edildi. Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında yatırım dolandırıcılığı yapan şebekeyi takibe aldı. Yapılan incelemelerde, yabancı şahıslar adına çıkarılan telefon hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçen şüphelilerin, kendilerini borsa yatırım firmalarının yöneticisi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin mağdurlara "ticaret" isimli uygulamayı yükleterek yatırım vaadinde bulunduğu, gönderilen paraları ise kurdukları paravan şirketlerin banka hesaplarına aktardıkları tespit edildi. Hesaplara yatırılan paraların banka şubelerinden çekildiği, ardından döviz olarak yurt dışındaki hesaplara ya da çeşitli kripto para borsalarına transfer edildiği öğrenildi.

1 milyon liradan fazla para transferi tespit edildi

Soruşturma kapsamında Kocaeli'de yaşayan bir vatandaşın, şüphelilere ait hesaba 1 milyon 46 bin 813 lira gönderdiği belirlendi. Elde edilen deliller doğrultusunda 5 Mayıs tarihinde 6 farklı ilde 10 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ile suç unsuruna el konuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden biri serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı