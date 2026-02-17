Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 8 gözaltı

Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 5 ilde düzenlenen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı. Operasyonun, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticileri tarafından yasa dışı bahis faaliyetleri ve suç gelirlerinin aklanmasıyla ilgili olduğu ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yasa dışı bahis soruşturması kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 8 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi.

Alınan bilgiye göre operasyon, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından başlatıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, MASAK tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda, "Yasa dışı bahis" suçuyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında yeni bir operasyon dalgası başlatıldı. Yapılan teknik ve fiziki takip ve MASAK raporu doğrultusunda, bir spor kulübünün eski başkanı ve yöneticilerinin, yasa dışı bir bahis sitesinin sahibi oldukları, bu faaliyetlerden elde edilen suç gelirlerini bazı spor kulüpleri üzerinden akladıkları öğrenildi.

Yasa dışı bahis organizasyonu kapsamında elde edilen gelirlerin, söz konusu spor kulübünün muhasebecisi ve bazı çalışanlarının banka hesapları aracılığıyla kulüp hesaplarına aktarıldığı anlaşıldı. Yapılan tespitlerin ardından bu sabah İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Soruşturma çerçevesinde, 3 şirket, 1 futbol kulübü, 6 araç, 3 motosiklet, 7 daire, 6 arsa ve 1 iş yerine el konuldu. Yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüpheliler hakkında başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

