Yargıtay'dan Kripto Para Kararı: Eşin Kripto Yatırımı Boşanma Kusuru Sayılamaz

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Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davalarında eşin kendi kazancını kripto paraya yatırmasının kusur olarak değerlendirilemeyeceğine hükmetti. Karar, kripto paranın günümüz yatırım araçları arasındaki yerini vurguluyor. Avukat Fatih Karamercan, eşin yatırımlarının ailenin ekonomik durumunu sarsıp sarsmadığının önemine dikkat çekti.

Yargıtay'dan kripto para ile ilgili emsal karar

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi:

"Eşin parasını kripto paraya yatırma vakası, boşanma davasında eşe kusur olarak yüklenemez"

BURSA - Yargıtay kripto parayı yatırım aracı olarak değerlendirip eşlerin birbirinden habersiz olarak kripto paraya yatırdığı paraların boşanma davalarında eşlere kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti.

Boşanma davaları açısından emsal nitelikte ki bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, eşin parasını kripto paraya yatırma vakıası, günün ekonomik şartları düşünüldüğünde bir yatırım aracı olarak yapılmasından dolayı boşanma açısından eşe kusur olarak yüklenemez dedi.

İçtihat Bülteni Uygulaması'ndan edinilen bilgiye göre, Kayseri'de görülen eşlerin birbirlerine karşı açtığı boşanma davasında eş, eşinin diğer kusurlarının yanında diğer eşin kendi kazancını kripto yatırımına yatırmasının kusurlu bir davranış olduğu ileri sürerek boşanmalarına karar vermesini talep etti.

İlk Derece Mahkemesi ve Bölge Adliye Mahkemesi verilen kararlar sonucunda, boşanma dosyası temyiz incelemesi neticesinde Yargıtay 2. Hukuk Dairesi gündemine taşındı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi: Eşin parasını kripto paraya yatırma vakası, günün ekonomik şartları düşünüldüğünde bir yatırım aracı olarak yapılmasından dolayı boşanma açısından eşe kusur olarak yüklenemez"

Dosyanın temyiz incelemesi neticesinde, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, "Mahkemece erkeğe kusur olarak yüklenen 'hayata kast ile kadını terke zorladığı' vakıasının ispatlanmadığı; 'parasını kripto paraya yatırma' vakıasının ise kripto para, yatırım amacıyla yapılmasının günün ekonomik şartları gereğince uygulanagelen bir yatırım aracı olduğu, yalnızca kripto para almak eyleminin kusur teşkil etmeyeceği, ispatlanmayan ve kusur olarak değerlendirilemeyecek vakıaların tarafa kusur olarak yüklenilmesinin mümkün olmadığı, bu kusurların çıkarılmasının gerektiği, belirlenen ve gerçekleşen diğer kusurlara göre boşanmaya sebep olan olaylarda erkeğin yine de tam kusurlu olduğuna karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile karar verilmesi doğru görülmemiştir." diyerek dosyaya ilişkin bozma kararı verdi.

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu üyesi Avukat Fatih Karamercan şunları söyledi: "Kanımızca, eşin parasını, kripto paraya yatırma vakıası, ailenin ekonomik gücünü sarsar derecede ise, parasını kripto paraya aktaran eş için boşanma davası açısından kusur teşkil etmesi gerekir. Zira, 'Tasarruf yetkisinin sınırlanması' kenar başlıklı 4721 sayılı TMK m. 199/1 hükmünde 'Ailenin ekonomik varlığının korunması' amacıyla ve 'Savurganlık, alkol veya uyuşturucu madde bağımlılığı, kötü yaşama tarzı, kötü yönetim' kenar başlıklı 4721 sayılı TMK m. 406 hükmünde 'malvarlığını kötü yönetmesi' sebebiyle eşin hukuki işlemleri sınırlanabilir ve/veya eş kısıtlanabilir. Sistematik yorum yöntemi gereğince söz konusu vakıanın, ailenin ekonomik gücünü sarsıp sarsmadığı, eşin kusuru açısından belirli rol oynamalıdır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SÜLEYMAN AYDIN - 3.Sayfa
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