Yapay Zeka İle Sahte Yatırım Dolandırıcılığı: 72 Şüpheli Yakalandı
İstanbul merkezli yapılan operasyonda, yapay zeka teknolojisi kullanarak dolandırıcılık yapan bir şebeke çökertildi. 28 ilde gerçekleştirilen operasyonda 72 kişi yakalandı ve 500 milyon doların Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarıldığı tespit edildi.
Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, yapılan finansal analiz çalışmalarında, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak suçtan elde edilen gelirin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa