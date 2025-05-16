Yapay Zeka ile Sahte Yatırım Dolandırıcılığı: 72 Şüpheli Yakalandı
İstanbul merkezli düzenlenen operasyonda 28 ilde 72 şüpheli, yapay zeka teknolojisi kullanarak sahte yatırım dolandırıcılığı yapmaktan yakalandı. Yapılan analizlerde, 41 paravan şirket aracılığıyla yaklaşık 500 milyon doların Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarıldığı ortaya çıktı.
Yapay zeka teknolojisini kullanıp sahte yatırım dolandırıcılığı yaparak büyük bir vurgun yapan şebeke çökertildi. İstanbul merkezli 28 ilde düzenlenen operasyonda 72 şüpheli yakalanırken, yapılan finansal analiz çalışmalarında, 41 farklı paravan şirket üzerinden yaklaşık 500 milyon dolar tutarındaki yasa dışı kazancın Kamboçya merkezli bir kripto para borsasına aktarılarak suçtan elde edilen gelirin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa