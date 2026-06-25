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Venezuela'daki depremlerde yaşanan yıkım havadan görüntülendi

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Venezuela'da art arda meydana gelen 7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki depremlerin ardından La Guaira eyaletinde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Helikopterden kaydedilen görüntülerde çok sayıda binanın ağır hasar aldığı veya tamamen yıkıldığı görüldü. Can kaybı 164'e, yaralı sayısı 971'e yükselirken, başkent Karakas'ta trafik yoğunluğu azaldı ve birçok iş yeri kapandı. Uluslararası yardım ekipleri bölgeye sevk ediliyor.

Venezuela'da meydana gelen deprem sonrasında La Guaira eyaletinde meydana gelen yıkıma ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.

Venezuela'da art arda meydana gelen iki depremin ardından oluşan yıkıma ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Enkaz kaldırma ve arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü La Guaira eyaletinde bir helikopterden kaydedilen görüntülerde, kıyı kesimindeki çok sayıda yüksek katlı bina ile konutlarda meydana gelen hasar görüntülendi. Bazı binaların ağır hasar aldığı, bazılarının ise tamamen yıkılarak kullanılamaz hale geldiği görüldü.

Depremlerin ardından başkent Karakas'ta trafik yoğunluğunun büyük ölçüde azaldığı ve çok sayıda iş yerinin kapalı olduğu bildirildi. Yerel kaynaklar, bazı marketler, benzin istasyonları ve eczanelerin faaliyetlerini sürdürdüğünü aktardı.

Başkentte temel hizmetler ile ticari faaliyetlerin devam ettiği ancak kapasitenin önemli ölçüde düştüğü belirtilirken, birçok bölgede vatandaşların evlerinde meydana gelen hasarı tespit etmeye çalıştığı kaydedildi.

Öte yandan Karakas'ın Chacao bölgesinin de depremlerden en ağır etkilenen yerlerden biri olduğu bildirildi. Bölgede çok sayıda kişinin evlerini terk ederek sokaklarda bulunduğu, evlerini kaybedenlerin ise çadırlarda veya açık alanlarda geceyi geçirdiği aktarıldı.Tamamen yıkılan binaların bulunduğu bölgede, ağır yapısal hasar gören yapılara girmenin risk oluşturduğu belirtildi.

Depremin hissedildiği diğer Güney Amerika ülkelerinin yanı sıra çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluş, Venezuela halkına taziye ve dayanışma mesajları iletti. Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, afete müdahale çalışmalarının başlatıldığı, ilgili birimlerin görevlendirildiği ve uzman ekiplerin bölgeye sevk edildiği bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa ise Venezuela'ya hızla arama-kurtarma ekipleri ve insani yardım gönderileceğini açıklamıştı.

Art arda iki deprem meydana gelmişti

Dün yerel saatle 18.04'te başkent Karakas'ın yaklaşık 168 kilometre batısındaki Morn kasabası yakınlarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 39 saniye sonra Morn kasabasının 16 kilometre güneybatısında 7.5 büyüklüğünde ikinci depremin kaydedildiğini bildirmişti. USGS, ölü sayısının 10 bin ila 100 bin arasında değişebileceği tahmininde bulunarak, "Yüksek kayıplar ve kapsamlı hasar muhtemeldir ve felaketin boyutu büyüktür" açıklamasını yapmıştı.

Can kaybı 164'e yükselmişti

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez depremde yaşanan can kaybının 164'e, yaralı sayısının 971'e yükseldiğini bildirmişti. Büyük panik ve yıkıma neden olan afet sonrasındaki arama-kurtarma çalışmaları devam ederken, henüz birçok kişiden haber alınamadığı biliniyor. - KARAKAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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