Uşak'ta tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine tefecilikle mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 adet çek, 3 adet bono ve 11 adet senet ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen çeklerin toplam değerinin 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK