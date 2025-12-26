Haberler

Uşak'ta tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı

Uşak'ta tefecilere yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uşak'ta tefecilik yapıldığı ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda çek, bono ve senet ele geçirildi.

Uşak'ta galericilik faaliyeti adı altında tefecilik yapıldığı yönünde alınan ihbar üzerine düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, gelen ihbarın değerlendirilmesi üzerine tefecilikle mücadele kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda 24 adet çek, 3 adet bono ve 11 adet senet ele geçirildi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen çeklerin toplam değerinin 23 milyon 926 bin TL, bonoların 653 bin TL, senetlerin ise 1 milyon 725 bin TL olduğu belirlendi.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Vepara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 31 kişi hakkında gözaltı kararı

Dev şirkete operasyon! Onlarca kişi için gözaltı kararı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi

Zincir markette mide bulandıran skandal! Gören hemen kayda girdi
Erden Timur ne ile suçlanıyor? İşte gözaltı gerekçesi

Erden Timur ne ile suçlanıyor? İddialar hayli vahim
Türkiye genelinde tahliye coşkusu: Cezaevleri önünde bayram havası esti

Türkiye'nin dört bir yanında aynı sevinç görüntüleri
Haklarında yakalama kararı bulunan Şevval Şahin ve Şeyma Subaşı'ndan kandil mesajı

Teslim olmadan önce ikisinden de benzer paylaşımlar
Eşinin kayıp ihbarı yaptığı genç kadının cesedi boş dairede bulundu

Boş daireye giren ev sahibi kan donduran manzarayla karşılaştı
23 yaşındaki Suden, Zap Suyu'nda feci şekilde can verdi

Zap Suyu'nda feci olay! 23 yaşındaki Suden 300 metreden ölüme uçtu