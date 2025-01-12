Üye Girişi
Haberler
Alev alev yanan ABD'de hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi

Bilanço ağırlaşıyor! Ülke küle dönerken fatura 2 isme kesilecek
Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı

Trump, göreve başlar başlamaz yapacağı ilk işi açıkladı
Eskişehir'de 'ilçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti' iddiası

İlçe müftüsü 12 yaşındaki öğrencisini taciz etti
Kadın Hentbol Takımı'na saldırı: Kadın sporcular darp edildi

Kadın sporcular darp edildi: Bakan'dan jet açıklama

Tuzla'da Palet İmalathanesinde Yangın Çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tuzla'nın Tepeören Mahallesi'nde bir palet imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.

Tuzla'da palet imalathanesinde yangın

İSTANBUL - Tuzla'da bir palet imalathanesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Yangın 5.30 sıralarında Tepeören Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerinde bulunan bir palet imalathanesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bütün imalathaneyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun çalışmalarının ardından yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralanma ve can kaybı yaşanmazken imalathanede büyük çaplı maddi hasar oluştu. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Tuzla'da Palet İmalathanesinde Yangın Çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET EMİN ŞENTÜRK - 3.Sayfa
img

İslam'da kadın-erkek tokalaşması haram mıdır?
img

Gece yarısı korkunç saldırı! Seyir halindeki araç çapraz ateşe tutuldu
img

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Datça'da uçurumdan atlayan kadın hayatını kaybetti

Datça'da korkunç olay! Uçurumdan atlayan kadın hayatını kaybetti
'Şeriata uygun değil' diyerek avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti

Avukatlığı bırakıp kendini peygamber ilan etti
Kanal İstanbul'un ilk köprüsü yükseliyor

Çılgın Proje Kanal İstanbul'da bir ilk yaşanıyor
'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı

'Yalı Çapkını'ndaki tecavüz sahnesi izleyenleri çileden çıkardı
Bakan Fidan, YPG'ye sahip çıkan ülkeye resti çekti: Gelsinler de görelim

Amerika'nın kuyruğuna takılan ülkeye kameralar önünde ayar
ABD'deki orman yangınları sırasında ateş hortumu oluştu

ABD'den endişelendiren görüntü! Ateş hortumu böyle görüntülendi

Son Dakika Haberleri

"1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir? Euro ne kadar, 1 Euro kaç TL? 11 Ocak Euro yükseliyor mu, döviz kurunda son durum ne? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 11 Ocak İstanbul nöbetçi eczaneler… Beşiktaş-Bodrumspor maçı kaç kaç? Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 11 Ocak döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? CANLI ANLATIM | Beşiktaş-Bodrumspor maç özeti! Beşiktaş-Bodrumspor maçı canlı anlatım… Beşiktaş ilk 11'ler açıklandı! Bodrumspor-Beşiktaş maçının ilk 11'i kim?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.