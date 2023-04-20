Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi

İSTANBUL - Arnavutluk'tan Türkiye'ye getirilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giriş yaptı. Zanlı, Siber Suçlarla Mücadele Şubesinde sorguya alınacak.

Sanık Özer hakkında, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, kullanıcıların hesaplarına erişemediği ve şirket sahibinin yurt dışına kaçtığı yönündeki ihbarı üzerine 22 Nisan 2021'de resen soruşturma başlatılmıştı. Yüzbinlerce kişiye ait milyonlarca dolar değerindeki kripto parayla yurt dışına kaçan Özer hakkında kırmızı bülten çıkarılmış, firari sanığın izine Arnavutluk'ta ulaşılmıştı. Polisiye soruşturma nedeniyle uluslararası seviyede yakalama kararı bulunan Özer, Türkiye'nin de girişimleriyle 30 Ağustos 2022'de Arnavutluk'un başkenti Tiran'ın 150 kilometre güneyinde yer alan liman kentlerinden Vlora'da yakalanmıştı. Türkiye, bu ülkede yakalanan Faruk Fatih Özer'in iadesi için Arnavutluk makamlarına resmi başvuruda bulunmuştu. Söz konusu ülkedeki mahkeme safhasının sonunda Türkiye'ye iadesine karar verilen Özer, yurt dışına firar ettiği 20 Nisan 2021 tarihine denk gelen gün Interpol polisi tarafından Türkiye'ye getirildi. Havayolu üzerinden saat 10.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na polis eşliğinde gelen Özer, işlemlerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne giriş yaptı. Siber Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen Özer, buradaki ifade işlemleri tamamlandıktan sonra ilerleyen günlerde soruşturmanın yürütüldüğü Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilecek.