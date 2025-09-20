Tennessee'de Soğutma Kulesi Kontrollü Patlama ile Yıkıldı

Haberler

ABD'nin Tennessee eyaletindeki Hartsville Nükleer Santrali'nde bulunan dev soğutma kulesi, 400 kilogram patlayıcı ile 10 saniyede kontrollü bir şekilde yıkıldı. Bu yıkım, gelecekteki projelere alan açmak amacıyla gerçekleştirildi.

ABD'nin Tennessee eyaletindeki bir soğutma kulesi, 400 kilogramdan fazla patlayıcı kullanılarak 10 saniyede yıkıldı.

ABD'nin en büyük kamu elektrik tedarikçisi Tennessee Valley Authority (TVA), Hartsville Nükleer Santralindeki dev soğutma kulesini kontrollü patlatmayla yıktı.

160 metrelik soğutma kulesinin yıkımında 400 kilogramdan fazla patlayıcı kullanıldı. Yıkım 10 saniye sürdü. Soğutma kulesinin gelecekteki projelere alan açmak amacıyla yıkıldığı öğrenildi.

Hartsville projesi, TVA'nın 1970'ler ve 1980'lerde artan elektrik talebini karşılama planının bir parçasıydı. Ancak 1979'daki "Three Mile Island" nükleer kazasının ardından kamuoyu nükleer enerjiye karşı tepkisiyle Hartsville projesi aynı yıl iptal edilmişti. - TENNESSEE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
