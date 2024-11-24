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Tekirdağ'da Un Fabrikasında Geri Dönüşüm Konteyneri Yangını

Tekirdağ'da Un Fabrikasında Geri Dönüşüm Konteyneri Yangını
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Muratlı ilçesinde bir un fabrikasında geri dönüşüm konteynırı bilinmeyen bir nedenle alev aldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir un fabrikasında geri dönüşüm konteynırı yandı.

Yangın, sabah saatlerinde İstiklal-Kurtpınar OSB Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikanın bahçesinde bulunan büyük geri dönüşüm konteynırından henüz nedeni öğrenilemeyen şekilde alevler yükselmeye başladı. Yangını gören işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışması da gerçekleştirildi. Yangında yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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