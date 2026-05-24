Bayram öncesi skandal: Tarihi geçmiş ürünlere yeni tarih bastılar

Güncelleme:
Aydın'ın Söke ilçesinde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgileri silip yeniden tarih basarak piyasaya sürmeye hazırlanan bir işletmeye düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 4.5 milyon TL olan ürün ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı ve yaz tatili nedeniyle yoğunlaşacak nüfusu hedef alarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu Söke ilçesi Gölbent Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmeye operasyon düzenlendi. İşletmede yapılan aramalarda, son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerindeki bilgilerin kazınıp silinerek yeniden tarih basıldığı tespit edildi. Operasyonda 1 adet üretim kodlama makinesi ile 2 adet kodlama aparatı, 394 adet etiket, 5 adet aseton, 2 adet sprey boya, 2 adet zımparalı eldiven ve 5 adet zımpara ele geçirildi.

Piyasa değeri 4 milyonun üzerinde

Aramalarda ayrıca 3 bin 124 adet son kullanma tarihi geçmiş mısır ve fasulye konservesi, 294 adet üzerine yeni son kullanma tarihi basılmış konserve, 173 adet tarihi silinmiş konserve ile 40 adet 2 bin 620 gramlık tarihi geçmiş ve silinmiş konserve bulundu. Bunun yanı sıra 114 bin adet son kullanma tarihi geçmiş ketçap, 120 adet turşu, 461 adet krema, 239 adet krema ve 400 adet sos ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 4 milyon 500 bin TL olarak belirlenen ürünlere el konulurken, yakalanan 1 şüpheli hakkında adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
