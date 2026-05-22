Ücretleri ödenmeyince çalıştıkları cami inşaatının kubbesine çıktılar

Sivas Merkez Camisi'ni inşa eden mermer işçileri, ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle caminin kubbesine çıkarak pankart açtı. Yaklaşık 2 saat süren eylemin ardından ikna edilen işçiler gözaltına alındı.

Sivas ilginç bir protestoya ev sahipliği yaptı. Sivas Merkez Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımı süren Merkez Camisi mermer işçileri, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle caminin kubbesine çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri uzun süre kubbeye çıkamadıkları için göstericilere müdahale edemedi. Yaklaşık 2 saat kubbede kalan işçiler, ikna çabaları sonucu indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. - SİVAS

