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Şırnak'ta jandarmadan asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 94 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

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Şırnak'ta jandarma ekiplerince bir haftada düzenlenen operasyonlarda piyasa değeri 28 milyon 400 bin 750 lira olan kaçak ürün ele geçirildi, 94 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Şırnak'ta bir haftada piyasa değeri 28 milyon 400 bin 750 lira olan kaçak ürün ele geçirildi, 94 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 15-21 Haziran tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamında toplam 94 şüpheliye ait ev, eklenti ve araçlarda arama yapıldı. Aramalarda 400 gram esrar maddesi, 914 kök kenevir bitkisi, 38 adet cep telefonu, 21 bin 735 adet bandrolsüz sigara, 208 adet elektronik sigara ve likiti, 54 kilo nargile tütünü, 2 bin 250 adet puro, 4 bin 609 adet muhtelif hırdavat malzemesi, 3 bin 72 adet muhtelif tekstil malzemesi, 5 bin 955 adet muhtelif kozmetik ve süs eşyası, bin 457 adet muhtelif gümrük kaçağı malzeme geçirildi. Kaçak ürünlerin toplam piyasa değerinin yaklaşık 28 milyon 400 bin 750 lira olduğu belirtildi.

Operasyonlar kapsamında 94 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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