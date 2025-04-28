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Silvan'da Ekmek Fırını Bacasından Yoğun Duman Çıktı

Silvan'da Ekmek Fırını Bacasından Yoğun Duman Çıktı
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Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki bir ekmek fırınının bacasından çıkan yoğun duman, çarşıda paniğe yol açtı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi; tıkanan bacanın dumanı ani şekilde tahliye oldu ve her hangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir ekmek fırının bacasından çıkan yoğun dumanlar paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, ilçenin Kale Mahallesi Gazı Caddesi'nde bulunan bir ekmek fırınının bacasından çıkan yoğun duman, çarşıda paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde, odun fırınında bacanın tıkandığı ve içeride biriken dumanın ani bir şekilde dışarı tahliye olduğu öğrenildi. Olayda her hangi bir olumsuzluk olmadığı öğrenildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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