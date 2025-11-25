Haberler

Siber Suçlarla Mücadelede 429 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 10 günde yapılan operasyonlar neticesinde toplam 429 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonlar siber suçların önlenmesine yönelik gerçekleştirildi ve büyük miktarda mali ve manevi zararın önüne geçildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 gündür süren operasyonlarda 354 şüphelinin yakalandığını, sabah İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonda 75 şüphelinin daha yakalanmasıyla yakalanan şüpheli sayısının 429'a yükseldiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı açıklamada siber suçlarla mücadele kapsamında son 10 günde yapılan operasyonlarda 354 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda ise 75 şüphelinin yakalandığını açıklayan Bakan Yerlikaya, böylece yakalanan şüpheli sayısının 429 olduğunu bildirdi. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşların maddi ve manevi zarar görmesini engellediklerini vurgulayan Bakan Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"35 il merkezli 'çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis' suçlarına yönelik 10 gündür düzenlenen operasyonlarımızda 117 şüpheli şahıs tutuklandı. 93'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Şüphelilerin müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'kiralık bungalov, konut satışı, düşük faizli kredi' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç elde ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri, reklamını yaptıkları ve post tefeciliği yaptıkları tespit edildi. EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkari, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 milyar 52 milyon TL değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 adet araç, 8 adet motosiklet, 14 adet mesken, 7 adet dükkan, 13 adet arsa/tarla, 447 adet banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu."

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da yapılan operasyonla ilgili ise şunları kaydetti:

"Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen operasyonda yakalanan ve işlemleri devam eden 75 şüphelinin sosyal medya üzerinden sponsorlu reklamlar çıkıp yüksek kazanç vaadiyle iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı kendi oluşturdukları mesajlaşma gruplarına yönlendirdikleri, kendisini yatırım uzmanı olarak tanıtan şahısların yönlendirmesiyle birçok paravan şirket ve şahıs hesabına 'yatırım' adı altında para transferi yaptırdıkları, para çekmek isteyen vatandaşlarımızdan 'sigorta, vergi, komisyon' bahanesiyle yeni ödemeler talep ettikleri ve bu şekilde elde ettikleri haksız kazancı kripto para borsalarına aktararak izini kaybettirmeye çalıştıkları tespit edildi. Siber suçlarla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
