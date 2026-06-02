Banka yöneticilerinin ismlerini kullanıp 'yatırım dolandırıcılığı' yapan şebekeye operasyon: 89 gözaltı

İstanbul merkezli 27 ilde düzenlenen operasyonda, banka kimliklerini kullanarak vatandaşları dolandıran 89 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hesaplarında 60 milyar TL işlem hacmi tespit edilirken, 4 milyar 606 milyon TL değerindeki mal varlıklarına kayyum atandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, banka kurumsal kimlikleri ile banka yöneticileri ve yatırım uzmanlarına ait isim ve görselleri izinsiz kullanarak vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin dijital platformlar üzerinden oluşturdukları sahte yatırım grupları ve kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Soruşturma kapsamında şahıs ve şirket hesaplarında yaklaşık 60 milyar TL işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, 2 Haziran 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere 27 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda toplam 89 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına yönelik yürütülen çalışmalarda ise toplam değeri 4 milyar 606 milyon TL olan 4 şirkete, 15 akaryakıt istasyonuna ve 1 akaryakıt ile LPG dolum tesisine kayyum atandı.

Ayrıca 1 taşınmaz, 11 araç, şirket ortaklık payları, banka hesapları, kripto varlık hesapları ile diğer taşınır ve taşınmaz mal varlıkları üzerine bloke tedbiri uygulandığı bildirildi.

Konuya ilişkin başlatılan soruşturma ve tahkikat işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
