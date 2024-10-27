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Şanlıurfa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın: Tonlarca Pamuk Kül Oldu

Şanlıurfa'daki Tekstil Fabrikasında Yangın: Tonlarca Pamuk Kül Oldu
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Şanlıurfa-Akçakale kara yolunda bulunan bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, tonlarca pamuk kül oldu. Yangın, itfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Olayda ölü ve yaralı bulunmazken, fabrikada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'da bir tekstil fabrikasında çıkan yangında, tonlarca pamuk kül oldu. Soğutma çalışmalarının sürdüğü fabrikada, büyük çapta maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa- Akçakale kara yolunun 25. kilometresinde bulunan bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede tüm fabrikaya yayıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahale Şanlıurfa merkezdeki itfaiye ekipleri tarafından yapılırken, yangının büyüklüğü nedeniyle Harran ve Akçakale ilçelerinden takviye ekipler bölgeye yönlendirildi. Ekipler, yoğun çaba harcayarak yangını 5 saatlik çalışma sonrası kontrol altına aldı. Söndürme işlemlerinin ardından fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın sonrası tonlarca pamuk balyası kül olurken, fabrikada da büyük çapta maddi hasar oluştu.

Ölü ve yaralının olmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Akçakale Güvenlik 3-sayfa Ekonomi İtfaiye Çevre

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