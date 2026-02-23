Jandarmadan epilasyon cihazı operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 40 adet gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı epilasyon cihazı ticareti yaptığı belirlenen 1 şahsı tespit etti. Haliliye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 40 adet gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı