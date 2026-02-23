Haberler

Jandarmadan epilasyon cihazı operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan operasyonda, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 40 adet epilasyon cihazı ele geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan cihazların ticareti yapan 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, gümrük kaçağı epilasyon cihazı ticareti yaptığı belirlenen 1 şahsı tespit etti. Haliliye ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 200 bin lira olan 40 adet gümrük kaçağı epilasyon cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs hakkında işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA

