İlkadım'da kahvehaneye kumar baskını: 4 kişiye 46 bin 416 TL ceza

Güncelleme:
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kahvehaneye yönelik denetimde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye toplam 46 bin 416 TL idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde bir kahvehanede kumar oynandığı tespit edildi. Yapılan kontrollerde oyun masasında bulunan 4 şahsın para yerine geçen tavla pulu ve okey taşları ile kumar oynadıkları belirlendi.

Kumar oynadığı belirlenen 4 şahsa toplam 46 bin 416 TL idari yaptırım uygulanırken, iş yeri sorumlusu O.U. (55) yakalanarak "Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlamak" suçundan adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

