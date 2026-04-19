Tekkeköy'de kaçak gözlük operasyonu

Tekkeköy'de kaçak gözlük operasyonu
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 150 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde 150 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirilirken, 1 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçak ürünlere yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Tekkeköy ilçesinde operasyon gerçekleştirildi. Yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen çok sayıda ürün tespit edildi. Operasyonda toplam 150 adet gümrük kaçağı güneş gözlüğü ele geçirilirken, olayla bağlantılı olarak yakalanan 1 şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
