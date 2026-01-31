Haberler

Sahte para ile hayvan alarak besiciyi dolandıran şahıslar yakalandı

Sahte para ile hayvan alarak besiciyi dolandıran şahıslar yakalandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, sahte para ile besici vatandaşı dolandıran 3 kişi jandarma tarafından yakalandı. Toplam 64 bin 400 TL karşılığında küçükbaş hayvan satın alan şüphelilerin, paraların sahte olduğunu anlaması üzerine olay jandarmaya bildirildi.

Gaziantep'te sahte para ile hayvan alarak besici vatandaşı dolandıran 3 şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Olay, Nizip ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre Nizip'te yaşayan O.E.O. isimli besici, daha önceden tanımadığı 3 şahsa toplam 64 bin 400 TL karşılığında küçükbaş hayvanlarını satarak ödemeyi elden nakit olarak aldı. Olaydan sonra paraların sahte olduğunu fark eden besici, İlçe Jandarma Komutanlığı'na şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, yapılan güvenlik kameraları incelemesinde sahte para ile küçükbaş hayvan alan şüphelilerin M.E., H.K. ve İ.Y. isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Şüpheli şahıslar, jandarmanın operasyonuyla sahte para ile satın aldıkları küçükbaş hayvanlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Ele geçirilen küçükbaş hayvanlar sahibine teslim edilirken toplam 64 bin 400 TL sahte 200 TL'lik banknotlara el konuldu.

Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
