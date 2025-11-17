Haberler

Rusya'da Ukrayna'ya Kripto Para Transferi Şüphesiyle Bir Kişi Gözaltına Alındı

Güncelleme:
Rusya Federal Güvenlik Ajansı, Tula kentinde Ukrayna silahlı kuvvetlerine kripto para transferi yaptığı şüphesiyle 32 yaşındaki bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını açıkladı. Şüpheli hakkında 'vatana ihanet' suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Rusya, Ukrayna silahlı kuvvetlerine kripto para transferi yaptığı şüphesiyle bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu

Rusya Federal Güvenlik Ajansı, ülkenin Tula kentinde Ukrayna silahlı kuvvetlerine kripto para transferi yaptığı şüphesiyle bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Adı açıklanmayan Rus vatandaşının 32 yaşında olduğu ve gözaltında tutulduğu kaydedilen açıklamada şüpheli hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma açıldığı aktarıldı.

Rusya'nın insan hakları özel raportörü Mariana Katzarova'nın son raporuna göre, Rusya, Ukrayna saldırıları başladığı 2022 yılından bu yana yaklaşık 760 vatana ihanet kararı verdi. - MOSKOVA

