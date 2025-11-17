Rusya'da Ukrayna'ya Kripto Para Transferi Şüphesiyle Bir Kişi Gözaltına Alındı

Rusya, Ukrayna silahlı kuvvetlerine kripto para transferi yaptığı şüphesiyle bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu

Rusya Federal Güvenlik Ajansı, ülkenin Tula kentinde Ukrayna silahlı kuvvetlerine kripto para transferi yaptığı şüphesiyle bir Rus vatandaşının gözaltına alındığını duyurdu. Adı açıklanmayan Rus vatandaşının 32 yaşında olduğu ve gözaltında tutulduğu kaydedilen açıklamada şüpheli hakkında "vatana ihanet" suçlamasıyla soruşturma açıldığı aktarıldı.

Rusya'nın insan hakları özel raportörü Mariana Katzarova'nın son raporuna göre, Rusya, Ukrayna saldırıları başladığı 2022 yılından bu yana yaklaşık 760 vatana ihanet kararı verdi. - MOSKOVA