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Ordu'da 500 Bin TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Emtia Ele Geçirildi

Ordu'da 500 Bin TL Değerinde Kaçak Cep Telefonu ve Emtia Ele Geçirildi
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Ordu'nun Kumru ilçesinde düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 185 adet kaçak cep telefonu ve 214 adet kaçak emtia ele geçirildi, 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ordu'nun Kumru ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan kaçak cep telefonu ve emtia ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan 4 işyeri ve 1 araca yönelik arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 185 adet kaçak cep telefonu ve 214 adet kaçak emtia ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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