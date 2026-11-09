Ordu Akkuş'ta fındık harmanında çıkan yangında yaklaşık 5 ton fındık zarar gördü

Ordu Akkuş'ta fındık harmanında çıkan yangında yaklaşık 5 ton fındık zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ordu'nun Akkuş ilçesinde dün akşam saatlerinde fındık harmanında çıkan yangında yaklaşık 5 ton fındık zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde fındık harmanında çıkan yangında yaklaşık 5 ton fındık zarar gördü.
Olay, ilçenin Gürgenliyatak Mahallesi Halilönü mevkisinde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeki Yılmaz'a (70) ait yaklaşık 100 metrekarelik fındık harman alanında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, harmanda bulunan yaklaşık 5 ton fındığın zarar gördüğü öğrenildi.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.