Muğla'da Piyasaya Sahte Dolar Süren Şahıs Yakalandı
Muğla'nın Menteşe ilçesinde sahte dolar piyasaya sürmeye hazırlanan bir kişi, emniyet güçlerince yakalandı. Üzerinde 25 adet sahte 100 dolarlık banknot bulunan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlanan bir kişi, Muğla Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Menteşe ilçesinde piyasaya sahte dolar sürüleceği bilgisi sonrası şahsı takibe aldı. Piyasaya sahte para sürmeye çalıştığı tespit edilen şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Şahsın üzerinde yapılan aramada 25 adet sahte 100 dolarlık banknot ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa