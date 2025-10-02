Haberler

Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Muğla'da Kaçak Tütün Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
Muğla'nın 6 ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün operasyonu sonucunda 11 kişi yakalandı ve çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi. Ele geçirilenler arasında sigara, puro, makaron ve elektronik sigaralar bulunuyor.

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla'nın 6 ilçesinde gerçekleştirilen kaçak tütün ve tütün mamulleri operasyonunda 11 şüpheli yakalanırken çok sayıda kaçak ürün ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bodrum, Dalaman, Fethiye, Köyceğiz, Marmaris ve Milas ilçelerinde tespit edilen 11 şahsın adreslerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 300 paket sigara, 300 adet puro, 53 bin 200 adet boş makaron, 17 bin 940 adet doldurulmuş makaron, 5 adet elektronik sigara, 110 paket elektronik sigara tütünü, 50 kilogram kıyılmış tütün, 51 kilo 700 gram nargile tütünü, 250 paket sigara sarma kağıdı ve 6 adet sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan 11 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
