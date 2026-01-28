Kuyumcu soygunu şüphelisi yakalandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcudan 100 gram külçe altını silah zoruyla çaldığı iddia edilen şüpheli, olaydan 30 dakika sonra polis tarafından yakalandı. Şüpheli, çaldığı altını kaçarken düşürdüğünü söyledi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir kuyumcudan 100 gram külçe altını silah kullanarak çaldığı iddia edilen şüpheli, olaydan yaklaşık 30 dakika sonra polis ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kızılmurat Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheli İ.Y.'yi suç aleti silahla birlikte kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.
Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde, kaçış sırasında çaldığı altını düşürdüğünü söylediği öğrenildi. Polis ekipleri şüphelinin iddiası üzerine altının düşmüş olabileceği yerde çalışma yaparken, zanlı olayı kumar borcu nedeniyle gerçekleştirdiğini ileri sürdü.
Olayla ilgili soruşturma sürerken, şüpheli İ.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - MERSİN