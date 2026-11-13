Lodos fırtınası nedeniyle Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği çift yönde askıya alındı

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin kuvvetli lodos nedeniyle askıya alındığını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğinin, kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı açıklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı