Şişirmeye çalıştıkları lastik bomba gibi patladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. İş yerinde kısa süreli panik yaşanırken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.