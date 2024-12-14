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Şişirmeye çalıştıkları lastik bomba gibi patladı

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Balıkesir'de çalışanların şişirmeye çalıştığı araç lastiği, bir anda patladı. Yaşanan panik güvenlik kamerasına yansıdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Oto Sanayi Sitesi'nde bulunan bir lastik tamircisinde meydana gelen lastik patlaması, iş yerinde kısa süreli paniğe yol açtı.

Olay sırasında iki çalışan, bir aracın lastiğini tamir edip şişirmeye çalışıyordu. Patlama, iş yerindeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, lastiği şişirmeye çalışan çalışanların bir anda yaşanan patlama karşısında hızla geri çekildikleri görülüyor. İş yerinde kısa süreli panik yaşanırken, patlamanın kesin nedeni henüz belirlenemedi.

Şişirmeye çalıştıkları lastik bomba gibi patladı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKHAN DAĞLI - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarısade vatandaş:

lastikçiler lastiğe ilk önce göz kararı hava basıyor asıl basıncı sonra ayarlıyor tecrübesine güvenip tedbiri elden bırakana usta denmez öylelerinin yaptığı iş insanın ocağını bile söndürür

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