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Küba'da Elektrik Şebekesi Çöktü, Ülke Karanlığa Gömüldü

Küba'da Elektrik Şebekesi Çöktü, Ülke Karanlığa Gömüldü
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Küba'da ulusal elektrik şebekesinin çökmesi sonucu 10 milyon nüfuslu ülkenin büyük bölümü karanlıkta kaldı. Başkent Havana'da meydana gelen arıza, ülke genelinde elektrik kesintilerine yol açtı. Elektrik krizi, yakıt kıtlığı ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle devam ediyor.

Küba'da ülkenin ulusal elektrik şebekesinin çökmesi sonucu ülkenin büyük bölümü karanlığa gömüldü.

Küba'da elektrik sıkıntısı devam ediyor. Küba Enerji ve Madenler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Havana'daki Diezmero trafo merkezinde yerel saatle 20.15 civarında arıza meydana geldiği ifade edildi. Arızanın başkent de dahil olmak üzere 10 milyon nüfuslu Karayipler ülkesinin batısında elektrik kesintisi yaşandığını ve ulusal elektrik sisteminin çöktüğü belirtildi. Arızanın giderilmesine yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı.

Elektrik krizi sürüyor

Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda. Elektrik santrallerinde, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl kriz yaşanırken, geçtiğimiz Kasım ve Aralık aylarında da yaygın elektrik kesintileri meydana gelmişti. - HAVANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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