Köyceğiz'de Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Köyceğiz'de Fırtına ve Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Güncelleme:
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış, bazı işyerlerinin su basmasına ve ağaçların devrilmesine neden oldu. Vatandaşlar, sağanakla birlikte zor anlar yaşadı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde öğle saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak yağış sonrasında, bazı işyerlerini su basarken, bazı ağaçlar da fırtınaya dayanamayıp devrildi.

Köyceğiz'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Şiddetini artıran sağanak yağış sebebiyle bazı işyerlerine su basarken, etkili olan fırtına sebebiyle de baz ağaçlar devrildi. Sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar bölgelerdeki iş yerlerine sığınırken, trafikteki sürücüler de zor anlar yaşadı. Yollarda su birikintileri oluşurken iş yerlerine su basan vatandaşlar da önlem almaya çalıştı. Yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla etkisini sürdürmesi beklenirken, yetkililer olumsuzluklara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu. - MUĞLA

