Kocaeli'de İnşaat Çalışmaları Sırasında Doğal Gaz Borusu Delindi

Kepçe, ana hattı patlattı: Çok sayıda ekip sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde Hayat Kimya'nın inşaat alanındaki çalışmalar sırasında doğal gaz ana borusu delindi. Çok sayıda ekip bölgeye sevk edilirken fabrikanın gazı kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Hayat Kimya'ya ait ek bina yapım çalışmaları sırasında çalışan kepçe, doğal gaz ana borusunu deldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, İZGAZ, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İZGAZ ekipleri, delinen doğal gaz ana borusu için bölgede çalışma başlattı. Ayrıca olay yerinde güvenlik önlemi de alındı. İZGAZ ekiplerinin çalışmalarının ardından AFAD ekipleri de bölgede incelemelerde bulundu.

Olay sonrası Hayat Kimya'nın doğal gazı kesildi. Çevrede oturan vatandaşların gaz arzında ise herhangi bir kesinti yaşanmadığı öğrenildi.

Patlama yaşanmıştı

Öte yandan, geçtiğimiz yıl aralık ayında da Darıca'da inşaat alanında iş makinesinin kazı çalışması sırasında bölgeden geçen doğal gaz hattı borusunda delik oluşmuş, bu sebeple 13 mahallenin gazı kesilmişti. Bu olayın ardından ilçenin birçok noktasından sızıntı ve arıza ihbarları yapılmış, borunun delinmesinden yaklaşık 4 saat sonra ise 4 katlı binanın 1. katında patlama meydana gelmişti.