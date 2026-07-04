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Şanlıurfa'da 20 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama

Şanlıurfa'da 20 milyon TL'lik dolandırıcılık operasyonunda 6 tutuklama
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Şanlıurfa'da iletişim yoluyla kendilerini polis, hakim ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları 20 milyon 345 bin TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa'da iletişim yoluyla kendilerini polis, hakim, savcı gibi tanıtarak vatandaşları 20 milyon 345 bin TL dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, iletişim yoluyla nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik, Birecik Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürütüldü. Bu kapsamda düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Yürütülen incelemede, vatandaşların toplam 20 milyon 345 bin lira dolandırıldığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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