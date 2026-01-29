Haberler

Dron saldırısına uğrayan gemi, Kastamonu'dan ayrıldı

Kastamonu'nun Abana açıklarında dron saldırısına uğrayan Elbus petrol tankeri, yapılan denetim ve güvenlik tedbirlerinin ardından 3 hafta sonra bölgeden ayrıldı.

Kastamonu'nun Abana açıklarında dron saldırısına uğrayan ve İnebolu ilçesi açıklarına demirleyen gemi, tamamlanan incelemelerin ardından ardından bölgeden ayrıldı.

Kastamonu'nun Abana ilçesi açıklarında dron saldırısına maruz kaldıktan sonra güvenlik tedbirleri kapsamında İnebolu Demir Sahası'na yönlendirilen Palau bandıralı Elbus adlı petrol tankeri, 3 hafta süren denetimler ve güvenlik önlemlerinin ardından bölgeden ayrıldı.

İhtimal riskler sebebiyle yaklaşık 3 haftadır bölgede bekletilen geminin güvenliğinin sağlanmasının ardından yeniden seyrine izin verildiği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
