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Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında Denetim Firması Yetkilisi Gözaltına Alındı

Kartalkaya'daki Yangın Soruşturmasında Denetim Firması Yetkilisi Gözaltına Alındı
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Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangınla ilgili olarak FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A., İstanbul'da gözaltına alındı. Otelin sahibi Halit Ergül, denetim sözleşmeleri hakkında savcılıkta ifade verdi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınına ilişkin denetim firması FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. yetkilisi İstanbul'da gözaltına alındı.

Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül, savcılıkta verdiği ifadede, "FQC Global Danışmanlık A.Ş. ile denetim yönünden her yıl sözleşme yapıyoruz. Bu şirket en geç 2 yılda gelip yangın, güvenlik, hijyen ve her yönden otelin denetimini yapar" iddiasında bulunmuştu.

Yürütülen soruşturma kapsamında FQC Global Danışmanlık A.Ş.'nin yetkilisi Ali A. da İstanbul'da gözaltına alındı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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