Yumurta dükkanını saran alevlere iş makinesiyle müdahale

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde yumurta ve et ürünleri satışı yapılan dükkanda çıkan yangın mahalleyi duman altında bıraktı. İçeride yanan malzemelere ulaşmakta güçlük çeken itfaiye ekipleri, binanın dış duvarını dozer yardımıyla yıkarak alevleri kontrol altına aldı.

Edinilen bilgiye göre, 4 Temmuz Mahallesi Ahmet Özel Sokak'ta yer alan 4 katlı binanın alt katında bulunan, yumurta ve et ürünleri satışı üzerine faaliyet gösteren iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İddiaya göre, iş yerinde bulunan yumurta kartonlarının tutuşmasıyla başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yanan kartonlar nedeniyle bölgeyi ve mahalleyi yoğun duman kapladı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri kontrol altına almak için çalışma başlattı.

Duvar kırılamayınca dozer kullanıldı

İtfaiye erlerinin yanan malzemelere ulaşmak için dış duvarı kırma çabaları yetersiz kalınca bölgeye dozer çağrıldı. İş makinesi yardımıyla iş yerinin dış duvarı yıkılarak içeriye müdahale edildi. İçeride yanan malzemeler de yine dozer yardımıyla dışarı çıkarılarak yangın tamamen kontrol altına alındı.

İş yerinde maddi hasara yol açan olayda, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı belirtildi.

Polis ekipleri yangının çıkış nedenini belirlemek üzere inceleme başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı