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Kadıköy'de Dondurma Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

Kadıköy'de Dondurma Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında
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Kadıköy'de bir kuruyemişçiye gelen hırsız, dondurma dolabındaki üç kutu dondurmayı çalarak olay yerinden ayrıldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansırken, dükkan sahibi durumu sosyal medyada paylaşarak diğer esnafların da mağdur olmaması için uyarıda bulundu.

Kadıköy'de kuruyemişçiden dondurma hırsızlığı kamerada

İSTANBUL - Kadıköy'de gece saatlerinde kuruyemişçiye gelen hırsız, dondurma dolabındaki üç kutu dondurmayı alıp olay yerinden ayrıldı. O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz gün Kadıköy Bostancı Mahallesi Bostan Tariki Sokak'ta bulunan bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi iş yerinin önüne gelerek, dışarda bulunan dondurma dolabının kapağını açtı ve içerisindeki üç kutu dondurmayı aldı. Yaşanan hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, şahsın rahat tavırlarla doğrudan dolaba yönelip kapağını açarak ürünleri aldığı görüldü. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibi Mithat Atlıhan, dolabın kapağının açık olduğunu fark ederek güvenlik kameralarını incelediğinde hırsızlık olayını tespit etti.

"Başka kişilerin başına gelmesin"

Olayla ilgili konuşan dükkan sahibi Mithat Atlıhan, "Dün gece saatlerinde bizim dolabımızdan üç paket dondurma çalınmış. Gece arkadaş geliyor, dolabı açıyor, oradan üç paket dondurmayı alıyor. Sabah geldiğimde dolabın kapağının açık olduğunu fark ettim. O şekilde kameralara baktım. Kameralara baktıktan sonra alıp gittiğini gördüm. Diğer esnaf arkadaşların ya da mahallede başka birilerinin başına gelmesin diye sosyal medyada paylaştık. Yapan arkadaşın yakalanmasını, hak ettiği cezayı almasını istiyorum. Giden çok önemli bir şey değil ama başka kişilerin başına gelmesin." şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SELAMİ BERKE KAYA - 3.Sayfa
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