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İstanbul'da 250 Milyon Liralık Kaçak Pırlanta ve Zümrüt Ele Geçirildi

İstanbul'da 250 Milyon Liralık Kaçak Pırlanta ve Zümrüt Ele Geçirildi
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İstanbul Havalimanı ve Fatih'te düzenlenen operasyonlarla yurtdışından kaçak yollarla getirilen 250 milyon liralık değerli taşlar ele geçirildi. Üzerinde pırlanta ve altın takılar bulunan şüpheli ile birlikte iki kişi daha yakalandı.

Yurtdışından Türkiye'ye sokulan 250 milyon liralık kaçak pırlanta ve zümrüt polise takıldı

İstanbul Havalimanı'nda ve Fatih'te düzenlenen operasyonda 3 kaçakçı yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Havalimanı'nda yurda kaçak yollarla pırlanta getiren şebeke çökertildi. Yabancı uyruklu şüphelinin valizlerinden çıkan pırlanta, 250 milyon liralık vurgunu ortaya çıkardı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından yasadışı yollarla değerli taş kaçakçılığı yapan bir suç şebekesini tespit etti. Pırlanta kaçakçılarının yurt dışından kaçak yollardan değerli taş getireceği bilgisini alan polis, şüphelilerin havayolunu kullandığını tespit etti. Bunun üzerine İstanbul'daki havalimanlarında tedbir alan emniyet ekipleri, yoğunlaşan çalışmaların sonunda dün İstanbul Havalimanı üzerinden yurda giriş yaptığı görülen ve hal hareketlerinden şüphelenilen bir kişiyi durdurdu. Yolcunun ilk olarak üst araması yapıldı. Şüphelinin üstünde 58 gram pırlanta ve altın takılar ele geçirildi. Adı açıklanmayan pırlanta kaçakçısı gözaltına alınırken, operasyon genişletildi. Çalışmaların devamında; değerli taşların yasadışı yollarla ülkeye getirilerek, şebeke tarafından piyasaya sürüleceği ve büyük bir vurguna hazırlandıkları anlaşıldı.

Havalimanında gelen yolcu terminalinde yakalanan ve üzerinde 58 gram pırlanta ve altın takılar çıkan şüpheli şahsın Fatih ilçesinde bulunan ikamet adresine yönelik ikinci bir operasyon gerçekleştirildi. Beş katlı bir apartmanın üçüncü katındaki daireye düzenlenen baskında 2 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 250 milyon lirayı bulan 151 kilo 361 gram pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist gibi değerli taşlarla 940 adet değerli taş ile işlenen kolye, yüzük ve küpe ele geçirildi.

Yakalanan pırlanta kaçakçısı yakalanan 3 şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesine götürüldü. Zanlılar hakkında "5607 SKM" suçundan oluşan tahkikat işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan havalimanında ve Fatih'teki evde ele geçirilen pırlanta, zümrüt, yakut, kuvars, sedef, ametist, değerli taş ile işlenen kolye, yüzük ve küpeler emniyette sergilendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SADIK KAHRAMAN - 3.Sayfa
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