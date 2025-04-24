Haymana'da Fırtına Benzinliğin Çatısını Uçurdu
Ankara'nın Haymana ilçesinde etkili olan fırtına, Yurtbeyli Mahallesi'ndeki bir benzinliğin çatısını uçurdu. O sırada benzinlikte araç bulunmaması nedeniyle olay maddi hasarla atlatıldı.
Ankara'nın Haymana ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir benzinliğin çatısı uçtu.
Edinilen bilgilere göre, Haymana'ya bağlı Yurtbeyli Mahallesi'nde etkili olan fırtınadan dolayı bir benzinliğin çatısı uçtu. Benzinlikte o an hiçbir aracın olmaması nedeniyle olay maddi hasarla atlatıldı. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa