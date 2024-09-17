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Hatay'da Hırsız, Telefoncu Dükkanından Tuşlu Telefonu Çaldı

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Kumlu ilçesinde bir telefoncu dükkanına müşteri kılığında gelen hırsız, dikkatlerin dağıldığı anda tezgahın üzerindeki tuşlu cep telefonunu çaldı. Olayın güvenlik kamerasına yansıdığı anlar ise şaşkınlık yarattı.

Hatay'ın Kumlu ilçesinde telefoncu dükkanına gelerek tezgahın üstündeki bin TL değerindeki tuşlu cep telefonunu çalan şahsın bu anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay, Kumlu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde Hasan Danacı'ya ait iş yerinde yaşandı. Telefoncu dükkanına müşteri kılığında gelen N.G. isimli şahıs, iş yerinde bir süre vakit geçirdi. Dikkatlerin dağıldığı anda hırsız, tezgahın üzerinde duran bin TL değerindeki tuşlu telefonu incelemesinin ardından cebine koydu. Telefonu çaldıktan sonra iş yerinden ayrılan hırsızın telefonu çaldığı, iş yeri sahibi Hasan Danacı tarafından fark edildi. Kamera görüntülerini inceleyen Danacı, şahsı tespit ederek cep telefonunun parasını almayı başardı. Hırsızlığın kameraya yansıdığı anlar hayrete düşürdü.

"Hırsız tezgahta duran tuşlu telefonu fırsat bulduğu anda cebine indirdi"

İş yerinde yaşanan akılalmaz hırsızlığı anbean anlatan Hasan Danacı, "Bugün başımıza bir olay geldi. Haftanın başı rutin bir çalışma saati içerisinde çalışmamıza devam ederken görüntülerde müşteri kılığında bir hırsız dükkanımıza girip bizden telefon almak istediğini söyledi. Bizim personelimiz kendisine telefonu teslim ederken diğer müşterilerle biz ilgilendiğimiz sırada bir anlık dalgınlık içerisinde tezgahta duran tuşlu telefonu fırsat bulduğu anda görüntülerde gördüğünüz gibi cebine indirdi. Hırsız, daha sonra etrafı kolaçan edip durumun fark edilmediğini anladığı anda dışarı gitti. Biz durumu daha sonradan fark ettik ve kamera kaydında gördük. Bizden tuşlu bir telefon çaldı. Telefonun ücreti çok aman aman bir şey değildi ama tabii işin sonucunda bir hırsızlık var. Bunu paylaşma sebebim aslında diğer esnaf arkadaşlarımın bu konuyla alakalı dikkatli olmaları lazım. Bazen bir anlık dalgınlık içerisinde böyle şeyler yaşayabiliyoruz. Umarım diğer esnaf arkadaşlarım bizim yaşadığımız durumu yaşamaz. Böyle şeylerin yaşanmasını istemiyoruz" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Cep Telefonu Hırsızlık Güvenlik 3-sayfa Ekonomi hatay Kumlu

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