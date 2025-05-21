Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni İle Suçüstü Yakalanan 4 Şahıs

Gaziantep'te Kaçak Krom Madeni İle Suçüstü Yakalanan 4 Şahıs
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Gaziantep'te jandarma ekipleri, kaçak krom madeni açarak kazı yapan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Kaçak kazı esnasında kullanılan ekipmanlara da el konuldu.

Gaziantep'te kaçak krom madeni açarak kazı yapan 4 şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesiyle Nurdağı ilçesinde tarihi eser kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, kaçak maden ocağı açtığı ve bu ocakta kaçak kazı yaparak krom madeni çıkardığı tespit edilen S.G., A.K., S.G. ve A.K. isimli 4 şüpheli şahıs suçta kullandığı kazı malzemeleri ile birlikte suçüstü yakalandı.

Suçta kullanılan 1 adet portal vinç, 1 adet su dalgıç pompası, 2 adet elektrikli vinç, 1 adet jeneratör, 3 adet kazı malzemesi, 1 adet 30 metre uzatma kablosuna el konularak şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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