50 ilde FETÖ operasyonu! 288 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin cep telefonlarında kripto haberleşme programı ByLock kullandıkları ve ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından arandıkları öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 ilde FETÖ'ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda; 286 şüphelinin yakalandığını belirterek 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydetti.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı: "Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Haber YorumlarıSerkan Kaplan:

Bir kanun çıkmalı. Bir şey bilen varsa anlatsın yoksa biz yakalarsak Malını alır, idam ederiz diye. Bak nasıl çözülüyorlar.

