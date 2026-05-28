Ticaret Bakanlığı, Muğla'daki fahiş fiyatlı restorana idari para cezası uygulandığını açıkladı

Muğla Fethiye'de bir restoranda 24 üründe fiyat etiketi yönetmeliğine aykırılık tespit edildi, işletmeye idari para cezası uygulandı ve 5 ürün için Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na sevk edildi.

Ticaret Bakanlığı, Muğla'da, Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilen restorana idari para cezası uygulandığını ve inceleme başlatıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Muğla ili Fethiye ilçesinde faaliyet gösteren bir restoranın, kamuoyuna yansıyan fiyat uygulamalarına ilişkin olarak Ticaret Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetim süreçleri ivedilikle başlatılmıştır. Bu kapsamda, Muğla Ticaret İl Müdürlüğü denetim ekiplerimiz tarafından, 27 Mayıs 2026 tarihinde, bahsi geçen işletmede denetim gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetimler neticesinde; 24 adet üründe Kanun ve Fiyat Etiketi Yönetmeliği hükümlerine aykırılık tespit edilmiş olup, işletme hakkında idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, 5 adet ürüne ilişkin tespitler kapsamında gerekli değerlendirmeler yapılmış olup, ilave cezai işlem uygulanması amacıyla dosya Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na intikal ettirilecektir. Ticaret Bakanlığı olarak; vatandaşlarımızın ekonomik menfaatlerini korumaya, adil ve şeffaf ticaret düzenini sağlamaya, bayram döneminde ve turizm sezonunda da tüketicilerimizin mağduriyet yaşamasının önüne geçmeye yönelik denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmekteyiz. Vatandaşlarımızın da fiyat etiketi, tarife ve menü uygulamalarına ilişkin karşılaştıkları aykırılıkları, CİMER, ALO 175 ve Ticaret Bakanlığımızın HFA Mobil Uygulaması üzerinden kayıtlı şekilde resmi mercilere bildirmeleri büyük önem taşımaktadır" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

