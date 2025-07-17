Faladdin ve Binnaz Kurucusu Sertaç Taşdelen Tutuklama Talebiyle Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında banka hesaplarına ve mal varlıklarına el konulan "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile internet sitelerinin kurucusu Sertaç Taşdelen savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "Faladdin" ve "Binnaz" isimli mobil uygulamalar ile bunların internet siteleri üzerinden ödeme gerçekleştirilerek fal, astroloji, spiritüalizm, medyumluk ve yıldız haritası gibi birçok alanda hizmet veren şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın suçtan elde edilen değere ilişkin raporuna, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı'nın raporuna ve alanında uzman bilirkişi raporuna göre fal bakmak ve bu amaçla bilişim sistemi kurarak suç geliri elde eden ve suç gelirlerini yurt dışına çıkaran şüpheli Sertaç Taşdelen'e ait banka hesaplarına, elektronik para kuruluşları nezdindeki varlıklarına, araçlarına, deniz taşıtlarına ve Arteria Yazılım A.Ş. şirket ortaklık paylarına sulh ceza hakimliği kararıyla el konuldu.

Gözaltına alınan Sertaç Taşdelen savcılıktaki sorgusunun ardından 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçundan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. - İSTANBUL