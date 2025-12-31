Jandarma satışa hazırlanan 78 litre kaçak alkolü ele geçirdi, 1 kişi yakalandı

Eskişehir'de jandarma ekiplerince 78 litre sahte alkollü içki ele geçirilirken, yakalanan şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesi alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğinin önlenmesine yönelik çalışma yapıldı. Ekiplerce sürdürülen çalışmalar neticesinde; Odunpazarı ilçesinde şüpheli bir şahsın temin ettiği etil alkolden sahte alkollü içki üreterek bulduğu müşterilere satacağı bilgisi alındı. Şüpheli şahsın ikamet adresinde yapılan aramada 78 litre bandrolsüz ve hologramsız, el yapımı sahte alkollü içki ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında soruşturma başlatıldı. - ESKİŞEHİR