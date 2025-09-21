Elazığ'da Tehlikeli Motosiklet Yardımlaşması Şaşırttı
Elazığ'da bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti ayağıyla ittirerek ilerletti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve görenleri şaşırttı.
Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerletti. Motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar hayrete düştü. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte kazaya davetiye çıkardı. Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa