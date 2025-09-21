Haberler

Elazığ'da Tehlikeli Motosiklet Yardımlaşması Şaşırttı

Elazığ'da bir motosiklet sürücüsünün başka bir sürücüye yaptığı yardım görenleri şaşırttı. Motosikletlilerin tehlikeli yardımlaşması, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da bir motosiklet sürücüsü, yakıtı biten başka bir motosikleti ayağı ile ittirerek ilerletti. Motosikletin ayakla ittirilerek ilerlemesine tanık olan vatandaşlar hayrete düştü. İki motosiklet sürücüsü, bu davranışlarıyla trafikte kazaya davetiye çıkardı. Motosiklet sürücülerinin tehlikeli yolculuğu trafikteki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
